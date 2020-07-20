أول منصة عربية عالمية تجمع الجمهور والمشاهير معًا: “starzly”

متابعة بتجـــــــــرد: بمواصفات عالمية تخدم جمهور الوطن العربي بأفكار استثنائية مبتكرة، أعلن الفنان والمنتج العالمي RedOne إطلاق تطبيق “starzly” من دبي الى العالم، داعيًا الجمهور في الوطن العربي والعالم الى التواصل عن قرب مع نجومهم المفضلين من مشاهير الوطن العربي والعالم المنضمين والواثقين بالتطبيق الذي يعتبر أول منصة عربية تضم فنانين من العالم العربي يقدمون تهنئات إلى جمهورهم.

وأعرب المنتج العالمي “نادر خياط” المعروف عربيًا وعالميًا باسم RedOne عن ثقته الكبيرة بمحتوى تطبيق “starzly” معتبرًا أنه بمثابة حلقة وصل فريدة وملموسة للتواصل بشكل مباشر بين الجمهور ونجومهم المفضلين، ويوثق الصلة بينهم، وهو أمر مبتكر ويحمل أفكارًا أسعدت حتى اللحظة جميع مستخدمي التطبيق الذي يضم أسماء كبيرة من نجوم ومشاهير الوطن العربي من مغنيين وممثلين وشعراء وإعلاميين ورياضيين ومشاهير من كافة المجالات.

وجاء اختيار مدينة دبي ودولة الإمارات لإطلاق تطبيق “starzly”، بحسب ما أوضح RedOne الحاصل على ثلاث جوائز غرامي العالمية بعد تعاونه مع أهم الفنانين العالميين أبرزهم Micheal Jackson وLady Gaga وJenifer Lopez وEnrique Iglescias والفريق العالمي الشهير Back Street Boys.

ومن جهته، أكد رئيس ومؤسس تطبيق “starzly” السيد “Badr Kashibal” أن التطبيق يضم الآن أكثر من 280 نجم من نجوم العالم العربي، وتابع: “سوف ينضم إلينا أيضًا خلال الفترة المقبلة 360 فنان وفنانة من نجوم الفن في هوليوود، وبوليوود، وأوروبا لننتقل بعدها إلى العالمية”، موضحًا بكل ثقة و”رغم المنافسة” أنهم يعملون على تأسيس قنوات آمنة للتواصل مع المشاهير، بوجود فريق عمل كبير يهتم ويتابع معايير الأمان الإلكتروني والخصوصية والخدمة المميزة.

Advertisements

وأضاف Badr Kashibal” أن العديد من النجوم أعربوا عن حماسهم لخوض تجربة “starzly” ووضعوا ثقتهم فيها، تجاوباً مع دعوة RedOne، حيث انضم إلى التطبيق أهم نجوم الفن منهم الفنانين كارول سماحة، سعد لمجرد، وليد توفيق، وائل جسار، أسماء المنور، أصالة، عصام كاريكا، حمادة هلال، محمد السالم، عبد الله السدحان، هشام الجخ، أحمد زاهر، باسم يوسف، طارق العلي، سلمى المصري، أيمن رضا، أندريا سكاف، نزار أبو حجر، حسن شاكوش، وغيرهم من المشاهير والفنانين.

وكان تطبيق “starzly” قد انطلقت منذ ستة أشهر، واستقبلت الآلاف من طلبات الجمهور للتهاني أو المباركات وغيرها عبر فيديو خاص من المشاهير إلى أحبائهم برسوم رمزية، وهو متوفر حاليًا على Play Store وApp store.

تطبيق “starzly” على Play Store وApp store:

http://onelink.to/starzly