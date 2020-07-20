الصور الأولى لحفل خطوبة ابنة أصالة نصري

احتفلت النجمة أصالة نصري مساء أمس الأحد بخطوبة ابنتها شام الذهبي، وذلك في حفل اقتصر على عدد قليل من الأشخاص المقربين جداً.

وتمت خطوبة شام على د. معتز نصير، حيث نشرت الأولى صورتين لها من أجواء الخطوبة. الصورة الأولى ظهرت فيها مع خطيبها وهو يقبل جبينها. والصورة الثانية مع كل أفراد العائلة.

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وكانت أصالة قد نشرت قبل احتفال الخطوبة بساعات فيديو وهي تتحدث مع ابنها على، وتسأله على سر أناقته قبل ان تعلن ان الليلة ستحتفل بخطوبة شام.

وكانت شام الذهبي قد أعلنت في شباط/فبراير الفائت وبالتزامن مع عيد الحب ارتباطها العاطفي من جديد بعد فشل زواجها الاول.

نذكر ان شام الذهبي تزوجت من احمد الجوهر في عام 2014 ولكنهما انفصلا، حيث أكدت شام لأول مرة الخبر في لقاء تلفزيوني،.‎‏ بعد ‏سؤال محرج تعرضت له “شام” من أخيها آدم طارق العريان الذي سألها “متى ستتزوجين ثانية؟” لتجيب أنها تريد الزواج مرة أخرى وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة لكن ‏لم يتقدم لها أحدًا حتى الآن لتقرر هذا.