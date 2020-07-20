شكرا لقرائتكم خبر عن أثيوبيا عايزة إيه.. عدوية شعبان عبد الرحيم يغنى بتوقيع إسلام خليل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم ”الخليج 365” بفيديو يغنى فيه من أغنيته الجديدة "أثيوبيا عايزة إيه"، وهى من كلمات إسلام خليل، كنوع من التعبير عن غضب المصريين من أثيوبيا بسبب سد النهضة.

وتقول كلمات الأغنية "أثيوبيا عايزة إيه بصراحة كدة ماتقول لحد دلوقتى مصر بتتعامل بالأصول، مصر دولة سلام مصر مش عاوز غير الصراحة في الكلام ونحب لبعض الخير، هو احنا لو عطشنا هاتستفيدوا إيه، عاوزة إيه أثيوبيا بتعاند مصر ليه، قاعدين بتزهقونا لكن احنا مش انمل، حقنا مش اينقص في النيل ولا ايقل، شهدنا عليكم العالم وحقنا اثبتناه، علشان محدش يزعل ولا حد يقول الآه، اعملو تنمية واتهنوا سد النهضة افرحوا بيه، حقنا بس ابعدوا عنه مش انفرط فيه".

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وكان عدوية شعبان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوع من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس.

كما طرح ابن "شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما انتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.