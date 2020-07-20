محمد رحيم يهنئ إليسا على ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الملحن محمد رحيم، على تهنئة الفنانة إليسا، على إطلاقها اسم "صاحبة رأي"، على ألبومها الجديد.

وكتب رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إليسا، ألف ألف مبروك لحبيبتي ألوسة الغالية على إعلان اسم الألبوم ‎صاحبة رأي، وأنا شايفه اسم رائع ومعبر جدا عن شخصيتها".

وتابع: "وبضيف إنها كمان صاحبة ذوق عالي وفن وإحساس كبير وألف مبروك لكل فريق العمل، وإن شاء الله الجمهور هيستمتع بالألبوم اللي كل أغانيه تحفة".

يذكر أن، ألبوم إليسا الجديد، يحتوي على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية وباقي الأغاني باللهجة المصرية، وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقي، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد.