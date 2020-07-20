زوجة أحمد الفيشاوي بصحبته أثناء تصوير "٣٠ مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

ظهرت نادية الفيشاوي، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، خلال كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد "٣٠ مارس".

وجمعت نادية، جلسات مع عدد من أبطال الفيلم ومن بينهم، الفنان خالد الصاوي، والفنانة دينا الشربيني.

فيلم"30 مارس" من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، محمد علي رزق، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح، ومحمد جمعة، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وندى موسى، ومحمد شاهين، وشريف دسوقي.