زيدان ينتقم من ليغانيس ويرسله إلى الدرجة الثانية

لم ينجح ريال مدريد المتوج حديثا بطلا للدوري الإسباني “الليغا” في الحفاظ على نتائجه المثالية منذ استئناف الموسم وتعادل 2-2 مع جاره ليغانيس، الذي هبط إلى الدرجة الثانية، الأحد.

ومنح سيرخيو راموس التقدم لريال مدريد محرزا هدفه 11 هذا الموسم في الدقيقة التاسعة، بعد أن أجرى المدرب زين الدين زيدان العديد من التغييرات في تشكيلته عقب الفوز 2-1 على فياريال، الخميس، وهي النتيجة، التي منحته لقبه الأول في الدوري منذ 2017.

وعادل ليغانيس النتيجة في نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط برايان خيل، لكن ماركو أسينسيو أعاد التقدم لريال مدريد في بداية الشوط الثاني.

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وأدرك روجر أسال التعادل في الدقيقة 78 ليمنح ليغانيس بعض الأمل في النجاة من الهبوط وطالب باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بسبب لمسة يد ضد لوكا يوفيتش، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، بينما سدد أوسكار رودريغيز فوق العارضة من داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأنهى ريال مدريد الموسم وفي رصيده 87 نقطة بعد أن وضع التعادل حدا لعشرة انتصارات متتالية، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

واحتل ليغانيس المركز 18 برصيد 36 نقطة ليهبط برفقة ريال مايوركا وإسبانيول، بينما استمر سيلتا فيغو، الذي أنهى الموسم برصيد 37 نقطة، في الدرجة الأولى بعد تعادله بدون أهداف مع مستضيفه إسبانيول.