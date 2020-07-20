برشلونة يودع الليغا بخماسية في شباك ألافيس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وودع برشلونة الإسباني موسمه المحلي بانتصار عريض بخماسية نظيفة، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، والذي جاء بعد أيام من إخفاق الفريق “الكبير” على ملعبه.

ومع حسم الدوري لمصلحة الغريم ريال مدريد، لعب برشلونة من دون أي ضغوط، وانتصر بنتيجة 5-0 على مستضيفه ديبورتيفو ألافيس، الأحد.

واقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من جائزة الحذاء الذهبي في إسبانيا، للمرة السابعة في تاريخه، بتسجيله هدفين في اللقاء، ليصل لـ25 هدفا بالدوري، بفارق 4 أهداف عن ملاحقه الفرنسي كريم بنزيما.

Advertisements

وسجل لبرشلونة ميسي (هدفان) والأوروغواياني لويس سواريز والبرتغالي نيلسون سيميدو والإسباني أنسو فاتي.

وبهذا الانتصار العريض، ختم النادي “الكتالوني” موسمه بوصوله لـ82 نقطة، وهو أقل بفارق 5 نقاط عن رصيده من النقاط الموسم الماضي، الذي توج بلقبه.

وجاء الانتصار العريض بعد أيام من خسارة برشلونة “المذلة” على ملعبه أمام أوساسونا، بينما توج ريال مدريد باللقب.