فن ومشاهير

برشلونة يودع الليغا بخماسية في شباك ألافيس

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 صباحاً - مشاركة

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وودع الإسباني موسمه المحلي بانتصار عريض بخماسية نظيفة، في الجولة الأخيرة من ، والذي جاء بعد أيام من إخفاق الفريق “الكبير” على ملعبه.

ومع حسم الدوري لمصلحة الغريم ، لعب برشلونة من دون أي ضغوط، وانتصر بنتيجة 5-0 على مستضيفه ديبورتيفو ألافيس، الأحد.

واقترب النجم الأرجنتيني ليونيل من جائزة الحذاء الذهبي في إسبانيا، للمرة السابعة في تاريخه، بتسجيله هدفين في اللقاء، ليصل لـ25 هدفا بالدوري، بفارق 4 أهداف عن ملاحقه الفرنسي كريم بنزيما.

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وسجل لبرشلونة ميسي (هدفان) والأوروغواياني لويس سواريز والبرتغالي نيلسون سيميدو والإسباني أنسو فاتي.

وبهذا الانتصار العريض، ختم النادي “الكتالوني” موسمه بوصوله لـ82 نقطة، وهو أقل بفارق 5 نقاط عن رصيده من النقاط الموسم الماضي، الذي توج بلقبه.

وجاء الانتصار العريض بعد أيام من خسارة برشلونة “المذلة” على ملعبه أمام أوساسونا، بينما توج ريال مدريد باللقب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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