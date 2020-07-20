شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو جديد يجمع مطرب أرابيسك حسن فؤاد وأميرة بعنوان "بالأفراح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حسن فؤاد لتسجيل دويتو غنائى جديد مع المطربة أميرة، يحمل اسم "بالأفراح" من كلمات الشاعر محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال، ومن المقرر أن يتم تسجليها الأسبوع الحالى علي أن يتم طرح الأغنية بعد 10أيام على يوتيوب، كان المطرب حسن فؤاد قد أنتهى مؤخراً من تسجيل أغنية وطنية بعنوان"أمتى يا مصر"، وتم التسجيل داخل أستوديو على الحجار، والأغنية من كلمات داليا حامد، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع وميكس وماستر أسامة كمال.

الفنان حسن فؤاد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه أنتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها "الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها"، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك.