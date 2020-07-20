كارولين عزمى ابنة رانيا يوسف وبيومى فؤاد فى مسلسل "الحرامى"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة كارولين عزمى في مسلسل "الحرامى" بطولة الفنانة رانيا يوسف وبيومى فؤاد والذى بدأ تصويره الأسابيع الماضية فى أحد الديكورات المخصصة للعمل وتجسد كارولين ضمن الاحداث نجلة رانيا يوسف وبيومى فؤاد.

وينتمى العمل لنوعية السيت كوم مكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد ورانيا يوسف وكارولين عزمى وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق.

وشاركت كارولين عزمي في السباق الرمضاني لهذا العام في مسلسل " ونحب تاني ليه " للنجمة ياسمين عبد العزيز ، وكذلك في مسلسل " عمر ودياب " لمصطفى خاطر وعلي ربيع.

وفي تصريحات سابقة لليوم السابع قالت الفنانة كارولين إنها سعيدة جدا بمشاركتها في مسلسل ونحب تاني ليه، ولم تتردد لحظة بالموافقة علي دورها فيه وذلك لأنه دورمختلف تماما عما قدمته من قبل، فهي فتاة تدعي هدير، لها علاقات متعددة، وتحوم حول مخرج لتعمل معه وتحاول إيقاعه في حبها .

وأضافت كارولين: شخصية هدير تشبهني كثيرا من حيث الشكل لذلك لم أغير شكلي في الدور، وكانت معظم مشاهدي مع الفنانة سمر مرسي والفنان شريف منير اللذان لم يبخلوا في تعاونهم معي للظهور بأفضل شكل ، ومن خلال كواليس العمل استمتعت جدا بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فهي المكسب الحقيقي من المسلسل .

أما عن دورها في مسلسل عمر ودياب قالت: رشحني للدور الفنان مصطفي خاطر بالرغم من عدم معرفتي به من قبل وهذا ما أسعدني للغاية ، واستمتعت بالعمل مع كل فريق العمل فالحالة العامة كانت مليئة بالضحك والهزار، وقد تخيلت شخصية مايا التي أقدمها بأنها ذات شعر قصير وأقتبست الأداء من بعض صديقاتي الآتي يشبهن هذه الشخصية في الحقيقة .

Advertisements

وأضافت كانت معظم المشاهد في مسلسل " عمر ودياب " إرتجالية ، هذا الأمر جعلني أتوتر في البداية ولكن فور بدء التصوير وجدت الموضوع سهل وممتع جدا .

يذكرأن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "قوت القلوب "الذي عرض علي قناة الحياة قبل الموسم الرمضاني ،وحقق نجاحا جماهريا كبيرا، المسلسل بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.