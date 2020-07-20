محمد صبحي يُخبر جمهوره عبر "فيسبوك" بلقبه المفضل

أكد الفنان المصري محمد صبحي، أنه لا يهتم بالألقاب الفنية التي تُصدر عن الفنانين، والأهم هو ألقاب الجمهور، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "جمهوري هو الذي يُلقبني ولا يُفرض عليا ألقاب ولكن لقبي المفضل هو " بابا ونيس " لانه يجعلني أشعر أنني قد آثرت في حياة الناس ولو بجزء بسيط"



ومسلسل "يوميات ونيس" قُدم منه 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منه عام 1994، والأخير في 2013، حيث يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد صبحي، كانت مسرحية "خيبتنا" التي تناولت أحداث الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي، وتدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيه صبحي ‏شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات‎

قد يهمك أيضا:

محمد صبحي يؤكد أن لينين الرملي رفيق كفاح وأول المكرمين بـ«50 سنة مسرح»