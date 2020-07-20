محمد رجب يؤكد أن "بيكيا" مأخوذ من واقعة حقيقية أثناء مرض والده

تعايد قناة روتانا سينما مشاهديها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم لهم مساء الخميس 30 يوليو الساعة العاشرة مساء، فيلم “بيكا” في عرضه الأول على الفضائيات العربية . يعتبر “بيكا” من ابرز الإصدارات السينمائية العربية الحديثة وهو ذات موضوع مشوّق، إذ تناولت قصّته موضوع فساد عالم الأبحاث الطبية والقطاع الصحي.

وعن العمل ، تحدّث بطله الفنان محمد رجب في تصريحات صحفية خاصة، شارحاً أن الفيلم يتناول عالم الباحثين والعلماء، من خلال شخصية باحث يدعى مصطفى يتوصل لعلاج أحد الأمراض المزمنة، فتحاول إحدى منظمات «مافيا الأدوية» التفاوض معه لشراء هذا البحث فيرفض، مما يعرضه للخطر فيضطر للتخفي ويتنكر فى شخصية شاب فاقد للذاكرة يعيش فى بيئة شعبية حتى يتمكن من الانتهاء من بحثه.

وأوضح رجب أن العمل مأخوذ عن واقعة حقيقيه حيث تعرض والده لجلطة دماغية في الوقت نفسه الذي كان يبحث فيه هو عن فكرة فيلم. وشرح رجب عن كيفية عيشه مع والده رحلة العلاج وبقائه إلى جانبه فى أحد المستشفيات الكبرى حيث استشف ألاعيب المستشفيات الخاصة فى استنزاف أموال المرضى. وعن الفيلم وخلفيته قال بطل العمل أننا بصدد تجارة لا طب، فمثلا إذا كان المريض بحاجة لأن يتواجد فى غرفة العناية المركزة 5 أيام يستمر 15 يوما وأكثر للحصول على أموال ضخمة، ومن هنا جاءت فكرة فيلم «بيكيا»، حيث التقى بعدها بالسيناريست محمد سمير مبروك، وبدأا بالتفكير في التصدي لهذه الفكرة من خلال فيلم سينمائي. وقد عبّر رجب عن سعادته بعرض الفيلم على روتانا سينما قناته المفضلة، متمنياً لمشاهديها عيد أضحى مبارك وأن ينال الفيلم إعجابهم.

من ناحيته، قال مخرج الفيلم محمد حمدي:” انا ورجب تعاونا قبلاً من خلال أفلام كمحترم الا ربع، سالم ابو اخته ، صابر جوجل و من حسن حظنا انه تمّ عرض جميع الأفلام على روتانا سينما و قد حققت مشاهدات عالية جدا في الوطن العربي لأن روتانا سينما هي النافذة الأهم لعرض الأفلام العربية و يشاهدها ملايين من جمهور السينما.”

“بيكيا” تعرضه روتانا سينما أول عيد ايام الاضحى المبارك الساعة العاشرة مساءً وهو من إنتاج احمد السبكي، تاليف محمد سمير مبروك، بطولة محمد رجب، ايتن عامر، احمد حلاوه، محمد لطفي، ميرنا جميل، وحسن عبد الفتاح.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

محمد رجب يستمتع بالبحر في إجازته الصيفية