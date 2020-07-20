إبراهيم عيسى يؤكد أن من يشترطون عدم ملامسة الفنانات محدودي الموهبة

لندن - لايف ستايل
علق الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى على اشتراط بعض الفنانين عدم ملامسة الفنانات خلال أعمالهم الفنية خلال تعاقدهم على عمل فني، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" الذي يعرض عبر قناة "القاهرة والناس" قال إبراهيم عيسى إن جوليا روبرتس تشترط عدم الظهور عارية في أفلامها وهي ممثلة عظيمة لها أن تشترط ما تشاء أما فيما يتعلق باشتراط الممثلين المصريين هذا الأمر ليس بالجديد فقد حدث مسبقا.
وأضاف ابرايم عيسى أن هؤلاء محدودي الموهبة وقال "الحقيقة أن ولا ممثل منهم كويس ولا ممثل منهم عظيم ولا ممثل منهم علامة ولكنهم متزمتين ومتحفظين".
وأشار إلى أن العيب ليس منهم بل على المخرج والمنتج والمؤلف الذين يتعاملوا مع هذه المحاذير وأى شخص له حق فى أن يكون لديه شروط، ولكن المشكلة فى من يقبل هذه الشروط.
ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص ممثلين، وليسوا فنانين لديهم أفكار ورؤى عميقة، وحقيقة الأمر هذه واجهات ومنهم من واجهة للإخوان، فالسلفية والتطرف توغلوا خلال السنوات الماضية.
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