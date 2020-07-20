كارول سماحة تحمّس جمهورها وتعلن تفاصيل عن أغنيتها الجديدة

أطلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في تصريحات إذاعية لتتحدث عن نجاح أغنيتها الجديدة Bon Voyage" " والتي طرحتها منذ عشرة أيام على طريقة الفيديو الكليب.

وأعربت سماحة عن سعادتها لنجاح أغنية Bon Voyage" " والصدى الإيجابي الذي تحققه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في موقع اليوتيوب، إذ حققت خلال فترة قصيرة نسب مشاهدة عالية فاقت المليوني مشاهدة.

وعن الظروف التي صورت بها أغنية Bon Voyage" " وبالأخص مع وجود الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا تحدثت سماحة بأنها متواجدة حالياً في مصر، وكان من المفترض أن يتم تصوير الكليب في بيروت خلال الشهر الرابع، لكن بسبب الظروف الصحية الراهنة تم تأجيله، لذلك قررت بأن تتعاون مع مخرج مصري لكي يتم إنجاز هذا الكليب وعرضه في الوقت المناسب.

وعن مشاركتها في كتابة كلمات الأغنية، أوضحت بأنها منذ سبع سنوات وهي تشارك في كتابة كلمات أغنياتها وبالتالي أصبح لديها خبرة في هذا المجال.

وبالحديث عن فترة الحجر المنزلي التزاماً بالقواعد الوقائية من فيروس كورونا، نوهت إلى أنها لم تكن فترة سيئة بالنسبة لها، لأنها تفضل المكوث في المنزل، لكن هذه المرة كانت مملة بعض الشيء.

كذلك وفي السياق نفسه أشارت إلى أنها تستعد لطرح عمل غنائي جديد في شهر أيلول المقبل، وستكون الأغنية أيضاً من الأغاني الخاصة بألبومها المقبل والمقرر إصداره في الأسابيع المقبلة.

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وكانت كارول قد صرحت مسبقاً بأنها سجلت عدة أعمال غنائية خاصة بألبومها وأغلبها ينتمي إلى الأغنيات الراقصة، كما يوجد ثلاث أغنيات رومانسية، وسوف تقدم من خلالها أفكارا مختلفة وجذابة.

يذكر أن أغنية Bon Voyage" " من كلمات كارول سماحة بمشاركة الكاتبة السورية كاملة خير، وألحان الفرنسي يان بيري والملحن المغربي ودي جي يوسف وتوزيعه أيضاً، والكليب الخاص بالأغنية من إخراج المصرية بتول عرفة وإنتاج شركة "life styles studios".

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