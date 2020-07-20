شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "تيك توك"لـ محمد رمضان وساكو تحقق 5 ملايين مشاهدة فى 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "تيك توك" الذى طرحها النجم محمد رمضان وسوبر ساكو أكثر من 5 مليون مشاهدة فى 3 أيام طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى، وأصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏

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النجم محمد رمضان، أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.

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‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا ‏التعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎.