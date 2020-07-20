7 معلومات عن خطيب شام الذهبي ابنة أصالة نصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، بخطوبة ابنتها شام الذهبي، على الدكتور معتز نصير، في حفل عائلي اقتصر على العائلتين.

ونرصد لكم معلومات عن خطيب ابنة أصالة في التقرير التالي :

_ أخصائي أمراض الجلدية والتجميل.

_ يتابع حسابه على إنستجرام من الوسط الفني، أصالة، وأسما شريف منير، ومن خارج الوسط الإعلامية فرح علي.

_ مثل مصر في المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية الذي عقد خارج الدولة.

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_ وجهت شام ابنة أصالة له رسالة في تدوينة لها عبر تويتر، قالت فيها: "أنا فخورة جدا بك.. وممتنة جدا لك".

_ سافر إلى كاليفورنيا لتعلم طب الجماليات، حيث ذكر في تدوينة عبر إنستجرام: "كان من دواعي سروري التعاون والتعلم من ملكة الجماليات، الدكتورة أفا شامبان في بيفيرلي هيلز، كاليفورنيا".

_ درس الطب في جامعة عين شمس.

_نشرت شام الذهبي، ابنة أصالة، صورة لها بجانبه في إحدى المناسبات، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، وعلقت: "دكتوري الوسيم، عيد حب سعيد".

يذكر أن، أصالة نصري، نشرت فيديو عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وهى تتحدث مع نجلها على، حيث سألته أصالة عن سر شياكته واناقته، ليؤكد أن السر حفلة خطوبة شام.