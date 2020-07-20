بعد وفاة شقيقها.. ميار الببلاوي: "راضية بقضاء الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها راضية بقضاء الله، بعد وفاة شقيقها "علاء" منذ قليل.
وأكدت "ميار" في تصريح لمصراوي، أن وفاة شقيقها صدمة كبيرة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
وكانت الفنانة ميار الببلاوي، قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، منذ قليل، وفاة شقيقها علاء، قائلة: "معرفش إنك هتسيبني أوام كدة، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يارب صبرني".
يذكر أن، ميار الببلاوي، أعلنت مؤخرا عن إنضمامها لقناة "النهار" تقديم برنامج "أنا حوا" على شاشتها، ويعرض يومي الأربعاء والخميس.
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