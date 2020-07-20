الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي في شقيقها

رنا صلاح الدين - صدمة قوية تلقتها الفنانة المصرية ميار الببلاوي؛ حيث فجعت بوفاة شقيقها علاء.

وأعلنت ميار الببلاوي نبأ وفاة أخيها علاء، عبر حسابها على facebook وكتبت قائلة: "توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين أختك، يا رب الصبر من عندك، انا لله وإنا إليه راجعون".

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‎كما نشرت صورة أخرى وكتبت معلقة عليها: "معرفش إنك هتسيبني قوام كده، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يا رب صبرني".

جدير بالذكر أن الفنانة ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، واتجهت لتقديم البرامج التلفزيونية التي تهم المرأة والمجتمع، وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC والمحور.