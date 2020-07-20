ماجدة زكي.. دخلت في خلاف مع هالة صدقي وانفصل عنها كمال أبو رية لهذه الأسباب.. صور

رنا صلاح الدين - عندما ظهرت الفنانة ماجدة زكي في فيلم «الإرهاب والكباب» في مشهد واحد لفتت الأنظار إليها، وأصبحت واحدة من أهم نجمات الكوميديا، ولكنها أيضا قدمت التراجيديا بجدارة تحسب لها.

ماجدة زكي

أحب الجمهور خفة دمها، وقدمت دور بنت البلد الجدعة، ومن أهم أعمالها في الدراما: «عائلة الحاج متولي»، و«الرجل الآخر».

ولدت ماجدة زكي عام 1964، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

ماجدة زكي

ظهورها الأول في السينما كان من خلال فيلم «أمهات في المنفى»، كما شاركت في مسلسل «أحلام الفتى الطائر».

من أبرز الأعمال الدرامية التي قدمتها «ماجدة» مسلسل «عائلة الحاج متولي»، و«الرجل الآخر»، و«ليالي الحلمية»، و«عائلة الأستاذ شلش»، و«أنا وإنت وبابا في المشمش»، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود»، و«العطار والسبع بنات».

كما شاركت في مسرحيات: «ألابندا، عفروتو، حزمني يا».

ماجدة زكي

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تزوجت ماجدة زكي الفنان كمال أبورية واستمر زواجهما لأكثر من 15 عاما، وأنجبت منها أولادها أحمد وكمال وحبيبة، ولكن حدث الطلاق بعد ذلك.

وقال الفنان كمال أبورية في حقها: «أنا جيت في وقت وحسيت إن مش دي الست اللي أنا اتجوزتها، يعني أنا اتجوزتها لأسباب معينة، حبيتها لأسباب معينة، لقيت مش ده اللي اختارته».

ماجدة زكي

دخلت في خلاف عام 2014، أثناء تصوير مسلسل «كيد الحموات»، مع الفنانة هالة صدقي، واتهمتها الأخيرة بأنها سيطرت على البرومو، وبأنها أرادت أن تسيطر على إعلانات المسلسل.

اعترفت ان شقيقها الفنان أشرف زكي أوقف ترقيتها أثناء توليه رئاسة البيت الفني للمسرح لأنها شقيقته.

ماجدة زكي

أكدت أنها لا تشاهد أعمالها الفنية، ولم تشاهد دورها في مسلسل «الحاج متولي» إلا بعد عامين من عرضه.

ماجدة زكي

اعترفت «ماجدة» بأن أغلب الأدوار التي أدتها متشابهة، خاصةً في مسلسلات «الرجل الآخر» و«عباس الأبيض في اليوم الأسود» و«العطار والسبع بنات»، وتدور الشخصيات التي جسدتها فيما سبق حول «بنت البلد»، حسب تعبيرها لـ«الشرق الأوسط».