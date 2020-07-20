"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية اليسا البوستر الدعائي لألبومها القادم الذي يحمل عنوان «صاحبة رأي»، وتحتفل به بمرور 20 عاماً على بداية مسيرتها الفنية، ومن المتوقع طرحه في عيد الأضحى المقبل.
إليسا تستذكر في جلسة تصوير البومها الجديد الجدل الذي صاحب بداياتها عندما لقبت بمغنية الشرشف بعد ظهورها عارية تلتحف بشرشف في مشاهد أغنيتها المصورة بدي دوب التي صدرت عام 1999 في عمل كان يعد جريئاً جداً في حينها مما عرضها للإنتقاد والتنمر لفترة طويلة.
ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على الانستغرام صورة البوستر، وعلقت: «أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة، ولأنو أبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي».
يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضي" من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعود الى الشرشف إحتفالاً بمرور 20 عاماً على احترافها الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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