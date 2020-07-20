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"الخليج 365" من بيروت: عرض كليب «تيك توك»، أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، والذي تعاون فيه مع مغني الراب الأميركي سوبر ساكو، والتي طرحها عبر موقع «يوتيوب» قبل أيام، على إحدى الشاشات العملاقة بالعاصمة الإنجليزية «لندن».
ونشر «رمضان» عبر حسابه الرسمي على موقع «انستغرام»، مقطعاً من فيديو الأغنية وهي تعرض على شاشة عملاقة بـ«لندن»، وعلق: «اليوم فى لندن».
وكان الفنان المصري، قد طرح فيديو كليب «تيك توك» قبل أيام، والذي يتعاون فيه مع مغني الراب الأميركي سوبر ساكو، وهو من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.
وشهدت شاشة «جودزيلا» في ساحة «تايم سكوير» بمدينة نيويورك الإميركية، العرض الأول لفيديو كليب «تيك توك»، بوجود رمضان الذي سافر خصيصاً لأجل حضور هذه المناسبة.
يذكر أنه كان من المقرر تصوير «تيك توك» بين مصر وأميركا، ولكن بسبب منع السفر، قام كل فنان بتصوير المقطع الخاص به في بلده.
ويعد هذا التعاون الخامس الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، حيث أخرج له الحسيني 4 كليبات، أشهرها «إنساي» مع المغني المغربي سعد لمجرد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرضها بـ"تايم سكوير".. "تيك توك" لمحمد رمضان بشوارع "لندن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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