نتفليكس تنافس جيمس بوند بفيلمها الجديد The Grey Man

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة نتفليكس للمحتوى الرقمي عن بدء إنتاج فيلم الجاسوسية والإثارة الذي يحمل عنوان The Grey Man بميزانية تصل إلى 200 مليون دولار أميركي.

العمل المرتقب يستند إلى سلسلة كتب بالعنوان نفسه لمارك غرايني، تتمحور حول كورت غينتري (المعروف بـ The Grey Man) وهو قاتل وعميل سابق في وكالة الإستخبارات المركزية و«أسطورة في العالم الخفي».

يقوم ببطولة الفيلم كل من رايان غوسلينغ وكريس إيفانز، ومن إخراج الأخوين جو وأنطوني روسو.

يُعدّ الفيلم الجديد جزءاً من طموحات نتفليكس لإنشاء سلاسل سينمائية ذات ميزانيات ضخمة مثل أفلام «مارفل» للأبطال الخارقين أو أفلام Fast and Furious لـ «يونيفرسال» التي أصبحت تهيمن على السينمات في السنوات القليلة الماضية.

وبالنظر إلى أنّ سلسلة The Grey Man تحتوي على 10 كتب حتى الآن، هناك محتوى واسع يمكن لنتفليكس الاشتغال عليه لتخلق شخصية سينمائية تنافس جيمس بوند.

يذكر أن نتفليكس حققت نجاحاً كبيراً من خلال محاولتها الأخيرة لبدء سلسلة أفلام الحركة مع The Old Guard من بطولة شارليز ثيرون، حيث دخل الفيلم في أسبوعه الأول الى قائمة أنجح 10 أفلام على المنصة الرقمية.