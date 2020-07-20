"هانت عليك" جديد عبد المجيد عبد الله

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: طرح المغني السعودي عبد المجيد عبد الله، اليوم الأحد، فيديو كلمات (Lyrics Video) لأغنيته الجديدة "هانت عليك"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات رحاب والحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس.

وأعلن عنها بتدوينه عبر حسابه الشخصي على "تويتر"قائلاً"ك أخيراً نزلت الأغنية.. أتمنى تعجبكم وتحسّوها أكثر، فيها كلام صادق ولحن بسيط، لكنه شجي وتوزيع يليق بفخامة العمل".