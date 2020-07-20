خطوبة ابنة أصالة نصري من طبيب تجميل مصري

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"الخليج 365" من بيروت: إحتفلت الفنانةالسورية اصالة نصري مساء اليوم الأحد بخطبة ابنتها شام على طبيب التجميل معتز نصير.

بداية أعلنت أصالة عن حفل الخطوبة من خلال فيديو نشرته عبر خاصية القصة على الانستغرام، وهي تسأل ابنها علي عن سر شياكته وأناقته، ليؤكد: أن السر حفلة خطوبة شام، الا ان اصالة ردت سريعا، "والله ما فى حفل جايلنا شخصين ونحن أربعة".

وعادت لاحقاً لتنشر مقطع فيديو من خطوبة أبنتها شام،تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

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من هو خطيب شام

وبحسب صفحة الدكتور معتز على إنستغرام فإنه يعمل طبيبًا للجراحات التجميلية، درس الطب فى جامعة عين شمس، وله أكثر من عيادة تجميل، وأيضا تربط والدته علاقة طيبة بالنجمة أصالة، وقد سبق له التحدث فى بعض المؤتمرات الطبية خارج مصر.

وكانت شام الذهبي، انفصلت منذ عدة سنوات عن زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، ولم تكشف وقتها عن سبب الطلاق، ولكن مصادر مقربة من آصالة أكدت أن اختلاف الطباع وأسلوب الحياة كان سبب هذا الطلاق، وانتهاء الزيجة التي لم تستمر سوى فترة قصيرة وتمت وهي في عمر مبكر جداً.