شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: أنا مش مرفهاتى والفن لابد أن يحقق متعة ذهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم الكبير محمد صبحي عن هدف الفن وقيمته، قائلا: :الفن مش ترفيه فأنا كفنان لست مرفهاتى، ولابد أن يحقق المتعة ذهنية وثقافية".

وأضاف خلال برنامج "من مصر"، الفن كان يعتمد سابقا علي أدباء وكبار كتاب ومفكرين ولكن حاليا لا نري مفكرين وأدباء علي الساحة، ولذلك تراجعنا كثيرا .

Advertisements

وأوضح صبحى، الفن لا يصور قبح الواقع ولكنه يجعلك تثور وتغير وبعدها تغيير الواقع، ففريد شوقي كان مجرما في الكثير من افلامه لكن لم يقلده أحد، ولابد للفنان أن يكون لديه رقابة ذاتية لنفسه .

كما تحدث عن مسرحياته التي قدمها في الفترة الأخيرة ومشروعه الرائد "المسرح للجميع"، كاشفا: عن أنه بصدد تقديم مسرحية جديدة بعنوان "عيلة اتعملها بلوك "ترصد تأثير السوشيال ميديا علي المجتمعات.