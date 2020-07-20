شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عمرها 23 عام تجمع سيمون وأحمد السقا وجمال عبد الحميد فى كواليس زيزينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 23 عاما، مروا على مسلسل "زيزينيا"، واحد من كلاسيكيات الدراما المصرية، حيث كتبه الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد، ولعب بطولته يحيى الفخرانى كوكبة من النجوم والفنانين، ونشرت النجمة سيمون، صورة من كواليس المسلسل، حيث كانت تجلس على الشاطئ مع أحمد السقا، والذى كان يحبها خلال أحداث المسلسل، وثالثهما المخرج جمال عبد الحميد، يقوم بإعطائهما بعض التوجيهات قبل التصوير.



مشهد من الكواليس

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وكانت سيمون أعربت عن سعادتها بتشبيهها بالفنانة الراحلة ليلى مراد، وعلقت على إحدى الصور الذى تظهر الشبه بينهما عبر حسابها على فيسبوك، مؤكدة أن ليلى مراد هى قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال.

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للراحلة ليلى مراد وهى فى منزلها وشبهها الكثيرون بالفنانة سيمون، خصوصاً أن الأخيرة كانت تتمنى أن تجسد شخصية الراحلة وسيرة حياتها الفنية فى عمل درامى، ولكنها لم توفق وحزنت كثيراً لعدم تقديم مسلسل "ليلى مراد".

وسيمون عاشقة للنجمة الراحلة ليلى مراد، حيث إن أول أغنية قدمتها على المسرح فى بداية مشوارها الفنى كانت "ماليش أمل فى الدنيا" للفنانة لليلى مراد.