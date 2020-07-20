شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم حكاية جميلة عوض لـ"لازم أعيش" بمسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "إلا أنا" بتغيير اسم حكاية "أبيض وردى" لـ "لازم أعيش" والذي تقوم ببطولتها الفنانة جميلة عوض، ويشاركها في بطولة العمل كل من أحمد خالد صالح وخالد أنور ونجلاء بدر، والمقرر البدء في تصويره بعد عيد الأضحى مباشرة، والحكاية تكتبتها نجلاء الحدينى وتخرجها مريم أحمدى.



جميلة عوض

"لازم أعيش"، هى الحكاية السادسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين منها على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وبدء تصوير الثالثة بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا" يتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها واولادها.

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مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.