شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: مسلسل الاختيار نال إعجاب الجمهور بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان القدير محمد صبحي أنه يشاهد ماسبيرو زمان لأنها تعرض جواهر وأعمال عظيمة وأنه يعرف قيمة العمل الفني من عنوانه وصناعه ومسلسل " الاختيار " نال إعجاب الجمهور بالإجماع وهو عمل وطني حقيقي بذل فيه مجهود كبير.

وقال أيضا خلال استضافته في برنامج " من مصر " مع المذيعة ريهام إبراهيم : لا استطيع أن أقول رأيي في الأعمال الفنية سواء مسلسلات أو أفلام لأنني في الحلبة ولا يوجد نقد في مصر وحاليا النقاد والصحفيين المهنيين يعدوا علي اصابع اليد فلا يوجد حركة نقدية حقيقية .

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وقال النجم محمد صبحي عن الكاتب الراحل لينين الرملي أنه كان رفيق رحلة كفاح وأنا ولينين الرملي لم نكن ثنائي ولكننا أحادي وحينما اصبحنا ثنائي انفصلنا واختلفنا لأننا اصبحنا اثنين ، ولينين الرملي بعد انفصالنا حقق نجاحا كبيرا في أعماله .