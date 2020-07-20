شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: جلست 129 يوما في المنزل وأزمة كورونا في تضارب الأخبار والفتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفنان القدير محمد صبحي تعليقا علي أزمة كورونا : لم نري ظروف بالقسوة الانسانية والغلظة مثل هذه الايام وفيروس الكورونا مشكلته انه لا يوجد لدينا خبرة سابقة عنه فأنا جلست ١٢٩ يوم بدون خروج من المنزل لكني شعرت انني داخل سجن فالحرية لها ثمن والكورونا جعلتنا نخاف من بعض وهذا شعرت به في اول يوم خروج .

وأضاف النجم الكبير مع المذيعة ريهام إبراهيم في برنامج " من مصر " علي قناة cbc قائلا : حياتنا سوف تتغير بعد كورونا والحرب الفيروسية بدأت وسوف تستمر والكورونا شئ مرير حعلنا نفقد أحبابنا والفيس بوك حاليا كله حالات وفاة وأتمني أن نستفيد من تجربة الكورونا في جميع نواحي الحياة وازمة كورونا في تضارب الاخبار والفتي والمعلومات متناقضة جدا .

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وأوضح أيضا : التعليم والصحة فالمعلم والباحث العلمي لابد ان يكون اهم اولوياتنا في الفترة القادمة فالمعلم لابد ان ياخذ حقه والباحث العلمي والطبيب ياخذ مكانته فكم مرة استقبلنا عالم في المطار مثلا .