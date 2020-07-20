شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في تونس.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان إيهاب توفيق إلى إحياء حفل غنائي في تونس، يوم السبت، الموافق 25 يوليو بمدينة الحمامات، حيث يعد ذلك الحفل الأول له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



إيهاب توفيق

وقال الفنان إيهاب توفيق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الأحد :"وصلت إلى تونس الحبيبة يوم السبت الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٠ وأتم فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة " الحمامات "، وأن الحفل سيقام يوم السبت الموافق ٢٥ يوليو بمدينة الحمامات".

وفي وقت سابق، كشف النجم إيهاب توفيق عن تفاصيل أغنية "هي هي دنيا" الذى صورها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج متيم السراج قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تحمل حالة من التفاؤل والبهجة وعودة الناس للسعادة خصوصا بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضنا لها مشيرا أنه قام بتسجيلها منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا ويتمنى ان تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو، وهى من كلمات عوض بدوى وألحان الراحل أشرف سالم وتوزيع أحمد عادل .

وتقول كلمات الأغنية" مطلعها "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها واحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".

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وانتهى إيهاب توفيق مؤخرًا من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللي شيلها.. واللي فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

من ناحية أخرى انتهى النجم إيهاب توفيق من تصوير أغنية مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.