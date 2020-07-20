شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسابيع على انتهاء محمد هنيدى من تصوير "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع النجم محمد هنيدى بلاتوه فيلمه الجديد "النمس والإنس" بعد 4 أسابيع، ويواصل التصوير بشكل يومى داخل أستوديو شريف عرفة، لتصوير جميع المشاهد الداخلية بالعمل وهو الديكور الرئيسى للفيلم، وتجمع المشاهد بينه وبين عمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد وصابرين ومنة شلبى، ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

وانتهى هنيدى من تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة 6 أكتوبر بإحدى الملاهى، ومشاهد أخرى بمنطقة وسط البلد حيث استمر التصوير الخارجي حوالى أسبوع تقريباً ثم عاد مرة أخرى للديكور الرئيسى بأستوديو شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.