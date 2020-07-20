محمود حميدة يستعيد ذكريات فيلم "يوم من الأيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرص الفنان محمود حميدة، على استعادة ذكرياته مع فيلم "يوم من الأيام"، الذي عرض عام ٢٠١٧.
ونشر حميدة، صورة له مع أبطال الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "من كواليس فيلم يوم من الأيام".
العمل بطولة محمود حميدة، هبة مجدي، أحمد حاتم، لطفي لبيب، رامز أمير، مشيرة إسماعيل، وتأليف وليد يوسف.
الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي حول عدد من قصص الحب التي يتم استعراضها خلال سفر عدد من الركاب بين القاهرة والمنصورة.
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