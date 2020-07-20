وفاة شقيق الفنانة ميار الببلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي، منذ قليل، عن وفاة شقيقها علاء الببلاوي.

وكتبت الببلاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين أختك، يا رب الصبر من عندك، انا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت صورته في منشور آخر: "معرفش إنك هتسيبني قوام كده، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يا رب صبرني".

يذكر أن، ميار الببلاوي، أعلنت مؤخرا عن إنضمامها لقناة "النهار" تقديم برنامج "أنا حوا" على شاشتها، ويعرض يومي الأربعاء والخميس.

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