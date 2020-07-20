بعد إجراءه عملية جراحية.. نجوى كرم توجه رسالة للشيخ صباح الأحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر : حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على توجيه رسالة للشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، بعد إجراءه عملية جراحية. وكتبت نجوى، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "الحمدلله على السلامة سمو الشيخ ‎صباح الأحمد، الله يحفظك للكويت ولكلّ الكويتيين". يذكر أن الديوان الأميري في الكويت، أعلن أمس السبت، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية"كونا".

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