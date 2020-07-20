الشناوي بصحبة نجله وتاج رزان مغربي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد _ هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 10 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال ساعة:

سعد لمجرد

نشر الفنان سعد لمجرد، صورة جديده له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:"الطيبة تفوز دائما".

علا رشدي

كشفت الفنانة علا رشدي، عن استخدامها أكثر من لون لتلوين أظافرها في وقت واحد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إيه كل الألوان دي؟ لوني صوابعك كل واحد لون ووريني.. دى موضة على فكرة".

شمس الكويتية

ظهرت الفنانة شمس الكويتية، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "صافحي الورد إذا مررت به.. فصلة الأرحام واجبة".

نوال الزغبي

حرصت الفنانة نوال الزغبي، الظهور بإطلالتها الجديدة، مقدمة نصيحة للمرأة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كوني دائما متجددة يا امرأة".

لاميتا فرنجيه

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كشفت الفنانة لاميتا فرنجيه، عن أحدث صورة واطلالة لها ظهرت بها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "الأحد.. تصوير الصورة".

رزان مغربي

حرصت الفنانة رزان مغربي، على إظهار لياقتها البدنية وجمالها مرتدية تاج الملكة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "في الشطرنج.. الملكة دائما تنقذ الملك".

رانيا محمود ياسين

ظهرت الفنانة رانيا محمود ياسين، على قارب في البحر، وهى تستمتع بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "على فكرة الساحل دمه تقيل، والله سنة غريبة مش عارفة، مش حاسة بطعم حاجة.. يا رب ما يكنش كل الناس زيي".

مصطفى شعبان

استعاد الفنان مصطفى شعبان، ذكرياته مع المهرجانات الفنية عبر حسابه على إنستجرام، وطرح صورة له وهو مبتسما خلال تواجده على السجادة الحمراء بأحد المهرجانات.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، أحدث ظهور لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "‏يحتاج الإنسان إلى سنتين ليتعلم الكلام.. وخمسين ليتعلم الصمت،حكمة اليوم ‎".

عمر الشناوي

ظهر الفنان عمر الشناوي، بصحبة نجله الصغير من خلال رحلتهم الصيفية التي يقضيها حاليا بأحد الشواطئ المصرية، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البحر بينادي".