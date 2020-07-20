فيديو.. عبدالرحمن أبو زهرة يعرب عن سعادته بعد بيان النقابة وهذا رده على من تطاول عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

قال الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إنه سعيد سعادة بالغة، لما لمسه من ردود أفعال وحب خلال الفترة الماضية، ما أدى لرفع حالته المعنوية.

وقال أبو زهرة، ببرنامج "باب الخلق"على قناة النهار: "ما قصدته بالاكتئاب هو بسبب فقدان زوجتي وكنت في حالة سيئة، ولكن ما لمسته من زملائي وأحبائي وأخجل لما يقعدوني يوصفوني وكمية حب رفعت من روحي المعنوية وعلى رأسهم نقابة الممثلين وبيانهم شيء رائع" .

وتابع حديثه عن زوجته الراحلة: "بعد 56 سنة زواج كانت الصدمة قوية علي وليلة ما توفيت زي ما نكون بنودع بعض وكنت وصلت لأنها مش قادر تمشي كويس واحتضنتها لكي أدخلها الحمام ولكن وجدتها توفيت وسبحان الله الصدمة كانت قوية علي أوي والحمدلله الزمن كفيل بأن يهون عليّ".

وأوضح: "حينما قلت أنني مصاب باكتئاب كنت أتكلم عن زوجتي الراحلة، وفهموا أن لدي اكتئاب بسبب عدم العمل ولكن أنا لم أجلس في منزلي أبدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأنا من الممثلين القلائل الذين يعملون، وكنت حزين لأن كل من يرسل لي نصا أكون ضيف شرف هل يعقل عدم وجود دور 30 حلقة وآخر حلقتين أو ثلاث وأموت في العمل، الكورونا جعلتني أجلس في البيت وأصبحت أصلي الخمس صلوات وأقرأ القرآن كثيرا وجعلت جلستي في البيت عبارة عن عبادة لله سبحانه وتعالى، وبعدين أحضرت مجموعة نجيب محفوظ كلها وقلت سأقرأها كلها لحين انتهاء كورونا، ووصلت لـ7 روايات، وعملت جلسة يوجا في بداية اليوم لتخفيف الضغوط علي وأمارسها من 45 سنة، ولكن الواقع كان أقسى من اليوجا".

وأشار: "هما 8 أشهر فاتوا وكل يوم وكما أنها توفت أمس صورتها في كل مكان وأمشي لدرجة أني أكلمها، وتزوجنا من خلال مسلسل كنا نعمله في الإذاعة وكنا نمثل سويا وكان أول مرة أقابلها وبعد البروفة أوصلتها لبيت أهلها وقلت لها ما تيجي نتجوز وبالفعل حدث قبول ثم الزواج".

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وتابع: "في تصريحي الأولاني كنت مكتئب جدا فقلت لهم بفكر أعتزل وكانت مصيبة واقعة على دماغي واتهريت تليفونات وهما دول اللي عرفوني قيمتي وأسعدوني أني تاريخي لم يمر مرور الكرام، أنا كان نفسي أمثل كوميدي وأنا بدأت على المسرح القومي في أدوار كوميدية، ولا أعرف ليه حصروني كضيف شرف أنا كبرت في السن ولكن قادر على العمل بحيوية بسبب اليوجا اللي بتنشط كل خلايا الجسم والمخ والحمدلله الذاكرة في الحفظ كما هي".

وأوضح أنه قررألا يمثل أدوار كضيف شرف حتى يموت، ولن يلعب سوى دور محترم، مؤكدا أنه يقضي يومه جيدا وبشكل مرتب.

وأضاف: "لساني كان طويل أوي زمان وكنت عصبي جدا، ولم أكن واعيا بهذا الأمر وهذه مواصفات برج الحوت أقعد أزعق وما أعملش حاجة، ولكن ما قيل عني خطأ والكثير من المخرجين دافعوا عني".

يذكر أن، نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت بيانا تعلن فيه رفضها التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.