بالصور والفيديو.. أصالة تحتفل بخطوبة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري اليوم الأحد، بخطوبة ابنتها شام الذهبي.

وتداول البعض مقطع فيديو، تظهر فيه العروس "شام" بصحبة خطيبها، وبجوارها شقيقها خالد الذهبي، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط، داخل منزل المطربة السورية.

ونشرت أصالة منذ قليل، عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لنجلها علي طارق العريان، وهي تسأله عن سر أناقته اليوم، فأخبرها أنه يستعد لحفل خطوبة شقيقته شام.

بعدها ردت أصالة: "والله مو حفل بالمعنى، لكن هما شخصين وإحنا أربعة، اليوم جايين يطلبوا إيد شام".

من ناحية أخرى، انتهت أصالة من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، والتي أطلقت عليه "لا تستلم".