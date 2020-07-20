

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان محمد عبد الرحمن توتا، على توجيه الشكر للفنان أحمد فتحي، بعد ظهوره في مسلسل "جمجوم بم بم" الذي يعرض على شاهد Vib.

ونشر توتا، صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " أخويا النجم الجامد أحمد فتحي، نورتنا و ضحكتنا، وشرفتنا في جمجوم وبم بم".

مسلسل"جمجوم وبم بم" بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الرحمن يوجه الشكر لأحمد فتحي بعد ظهوره في"جمجوم وبم بم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.