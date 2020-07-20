مسار إجباري على مسرح النافورة بالأوبرا

ضمن الالوان الفنية االمتنوعة والجادة التى تقدمها دار الاوبرا المصرية يقام فى الثامنة مساء الاربعاء 22 يوليو على مسرح النافورة حفلا لفريق مسار اجبارى يتضمن مجموعة من اعماله الخاصة التى تخاطب الشباب وتعبر عن احلامهم وطموحاتهم منها طريق تاني ، للحزن أصول، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوي ، مافيش حاجه ، كانت هتفرق وغيرها .
يذكر ان فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم اعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة منخلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .
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