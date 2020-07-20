سوسن بدر لـ المتنمرين : دي ظاهرة غريبة ودخيلة على الشخصية المصرية

أعربت الفنانة سوسن بدر عن نظرة المجتمع المتناقضة تجاه المرأة والرجل مع تقدمها في السن ونظرتهم المختلفة تجاه الطرفين إلى تفشي ظاهرة التنمر في المجتمع خلال الآونة الأخيرة واصفة في حوارها عبر تطبيق زووم مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ظاهرة التنمر بالغريبة والجديدة على المجتمع المصري قائلة: حالة جديدة على

الشخصية المصرية لم نعشها من قبل.

وكشفت سوسن أنها لاتخشي من التنمر لأن شكلها وشخصيتها تعكس قناعتها والأمر الواقع وتابعت: هنكبر والصغير النهارده هيكبر بكرة .. وكل سن له بهجته وجماله ... وإلي بيتنمر النهارده هيكبر بكرة حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي

ست بتكبر محامية أو طبيبة.

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وسردت بدر واقعة تنمر تعرضت لها مع أول إطلالة لها باللوك الجديد قائلة: أول ماعملت اللوك وبدون أي مقدمات تعرضت للتنمر من سيدة مقاربة ليا في العمر وترتدي جيدًا بصلتي وأنا في السوبر ماركت وقالت لي بحدة، وأنا أندهشت وتساءلت هو أنا عملت مثلك وعلقت على ملابسك ولون شعرك ؟!

وتابعت الفنانة سوسن بدر قائلة: أنا مش عارفة إيه التغيرات التي طرأت على الشخصية المصرية دي هل لها علاقة بالأجيال الجديدة ؟ّ!