فن ومشاهير

سوسن بدر تكشف لـ القاهرة الآن من وراء إطلالتها الأخيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت الفنانة سوسن بدر  سر إطلالتها مؤخرًا بلوك الشعر الأبيض المقترن  بأناقة جذبت الجمهور لها قائلة: ده جزء من إللي أنا  بتكلم عليه القناعة بمرحلتي العمرية الحالية وفي نفس الوقت أهتم بنفسي وأحافظ على أناقتي.

 

ونسبت سوسن بدر الفضل في إختيار النيولوك لها في حوار ها عبر تطبيق زووم ببرنامج القاهرة الآن،

Advertisements
والمذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي إلى فريق عملها قائلة: الفضل في ده يرجع للكرو بتاعي كله بالإضافة لبنتي وحفيدتي .. مش لازم لما نكبر نتبهدل ممكن يبقى شعري أبيض سواء كنا رجالة أو ستات ممكن نهتم بنفسنا حتى لو شبنا ما نخدش بالنا من نفسنا ليه ؟!

 

ووجهت الفنانة سوسن بدر رسالة  للسيدات قائلة: ماتخافوش من الكبر والسن الكبير كل ما بنكبر بنبقى قمر أكتر .. التقدم في السن مش حاجة وحشة كل مانكبر  بنبقى أحلى لأنه بيعكس النضج والوعي وحالة من الروقان بعيد عن الهموم بعد ماحققنا إللي عايزينه  .. دي حاجة متخوفش على فكرة دي حالة في منتهى الجمال.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر تكشف لـ القاهرة الآن من وراء إطلالتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا