كشفت الفنانة سوسن بدر سر إطلالتها مؤخرًا بلوك الشعر الأبيض المقترن بأناقة جذبت الجمهور لها قائلة: ده جزء من إللي أنا بتكلم عليه القناعة بمرحلتي العمرية الحالية وفي نفس الوقت أهتم بنفسي وأحافظ على أناقتي.
ونسبت سوسن بدر الفضل في إختيار النيولوك لها في حوار ها عبر تطبيق زووم ببرنامج القاهرة الآن،
ووجهت الفنانة سوسن بدر رسالة للسيدات قائلة: ماتخافوش من الكبر والسن الكبير كل ما بنكبر بنبقى قمر أكتر .. التقدم في السن مش حاجة وحشة كل مانكبر بنبقى أحلى لأنه بيعكس النضج والوعي وحالة من الروقان بعيد عن الهموم بعد ماحققنا إللي عايزينه .. دي حاجة متخوفش على فكرة دي حالة في منتهى الجمال.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر تكشف لـ القاهرة الآن من وراء إطلالتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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