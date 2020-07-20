سوسن بدر تكشف لـ القاهرة الآن من وراء إطلالتها الأخيرة

كشفت الفنانة سوسن بدر سر إطلالتها مؤخرًا بلوك الشعر الأبيض المقترن بأناقة جذبت الجمهور لها قائلة: ده جزء من إللي أنا بتكلم عليه القناعة بمرحلتي العمرية الحالية وفي نفس الوقت أهتم بنفسي وأحافظ على أناقتي.

ونسبت سوسن بدر الفضل في إختيار النيولوك لها في حوار ها عبر تطبيق زووم ببرنامج القاهرة الآن،

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والمذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي إلى فريق عملها قائلة: الفضل في ده يرجع للكرو بتاعي كله بالإضافة لبنتي وحفيدتي .. مش لازم لما نكبر نتبهدل ممكن يبقى شعري أبيض سواء كنا رجالة أو ستات ممكن نهتم بنفسنا حتى لو شبنا ما نخدش بالنا من نفسنا ليه ؟!

ووجهت الفنانة سوسن بدر رسالة للسيدات قائلة: ماتخافوش من الكبر والسن الكبير كل ما بنكبر بنبقى قمر أكتر .. التقدم في السن مش حاجة وحشة كل مانكبر بنبقى أحلى لأنه بيعكس النضج والوعي وحالة من الروقان بعيد عن الهموم بعد ماحققنا إللي عايزينه .. دي حاجة متخوفش على فكرة دي حالة في منتهى الجمال.