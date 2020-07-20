سوسن بدر : إبقائي على شعري الأبيض قناعة وليس جرأة

أعربت الفنانة سوسن بدر تفضيلها لون الشعر الأبيض إلى كون ذلك يعكس طبيعة المرحلة العمرية التي تعيشها الآن قائلة: ليس لدي فلسفة في إختياري للون الأبيض لشعري لأنها بتعكس سني حاليًا من عشر سنوات فاتوا كان شكلي مختلف دلوقتي شكلي أتغير كل الحكاية عاوزة أبان زي ما أنا.

وتابعت سوسن في حوار عبر تطبيق زووم لبرنامج القاهرة الآن المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلة: شكلي كده مش قلقانة من الشعر الأبيض ولا من

خطوط السن وعلامات الزمن إلي تحت عيني بالعكس دي بتعكس التجربة الحياتية التي عشتها.

وأضافت سوسن بدر أن الإنسان يوميًا أول شخص يراه عندما يستيقظ هو نفسه فلماذا نرى شخصًا آخر غير أنفسنا يخالف طبيعتنا.

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وأردفت سوسن قائلة: تمسكي بشكلي الطبيعي ليس جرأة وإنما يمثل قناعه وهذه طبيعة السنين عندما تمر على البشر .. النهارده شكلي مختلف عن عشر سنوات فاتوا .. وأنا برضه نفس

الشخص إللي بيقف حاليًا أمام الكاميرا وبيأدي دور الأم في سن أكبر.

وتساءلت سوسن بدر قائلة: لماذا أي أم مصرية عادية لديها إبنة في الثلاثنيات من عمرها أو أكبر سنًا ماعندهاش شعر أبيض حتى لو واحدة.

وكشفت سوسن عن مواقف تتعرضلها أثناء التصوير قائلة: ساعات بلاقي المصورين جاين يقولولي معلش يا أستاذة في شعراية بتلمع في الكاميرا ثواني نجيب الماكير يخفيها بقول لهم وقتها ياجماعة ماهو أنا بقوم بدور أم لازم يكون عندي شعراية بيضاء .. الكلام ده أتكرر في العامين الأخريين من قبل المخرجين ومع إستمرار تلك الضغوط تزاداد قناعتي بضرورة إبقائي على شكلي الطبيعي المعبر عن مرحلتي السنية.