أكد النجم اللبناني باسم مغنية أن أزمة فيروس كورونا المستجد قد منعه من أستكمال دوره في مسلسل"النهاية" مع الفنان يوسف الشريف، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.
وأضاف أثناء استضافته في برنامج حلوة يا دنيا مع النجمةمادلين طبر من خلال سكايب ان الدور كان في غاية الروعة وهو ما جعله يهتم كثيرا به، مشيرا الي انه لم يعلم مصير الجزء الثاني .
وأستطرد قائلا: انا سعيد للغاية بما فعله الدور رغم أنه لم يكتمل علي النحو المطلوب ولكن تاثيره يؤكد ان الجمهور المصري ذواق وانا اعشق الجمهور المصري.
وكان باسم قد حل ضيفا علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والأثنين علي قناة تن، من خلال السكايب.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغينة لمادلين طبر: سعيد بما حققه دور أدهم في "النهاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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