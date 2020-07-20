سوسن بدر لـ القاهرة الآن: كل علامة من الزمن على وشي لها حكاية تعكس عمري كله

قالت الفنانة سوسن بدر أنها لا تخشى من الزمن وأثره لأنها قناعة شخصية أن أكون زي ما أنا مشيرة إلى أن كل خط في وجهها يعكس حكاية إما ضحكة أو سهر على الشغل أو حزن أو وجع فراق وأنا حباه لأنه تاريخي وحياتي وعمري كله ..

أنا صحتي كويسة ومش معنى احتفاظي بملامحي أني تعبانة أنا بهتم بنفسي جدًا.



وسردت سوسن في حوارها عبر تطبيق زووم مع برنامج القاهرة الآن، والمذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي

موقفًا مرت به أثناء تصوير

مسلسل أبو العروسة عندما قرأت تفاصيل مشهد لمؤلف العمل الشاب هاني كمال، والذي يغلب عليه الطابع الرومانسي قائلة: هاني كمال مؤلف شاب وعاطفي جدًا ومرة وأنا بقرأ مشهد من مسلسل أبو العروسة وجدته رومانسي فطلبت منه أنه يتركني أعمله بعفوية وإذا عجبه يمشي وإذا لم يعجبه نعمل مثل إلي مكتوب .. وقال لي حاضر لأنه ديموقراطي وتركني ونفذته بالفعل بطريقتي.