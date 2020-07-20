عبد الرحمن أبو زهرة : أنا مستوايا مايقلش عن آل باتشينو

أعرب الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن حزنه من ردة فعل البعض اتجاه تصريحاته التي أسيء فهمها مشيرًا إلى أن البعض تصور أنه مصاب بالإكتئاب بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.

وتابع عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن، والمذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلًا: الناس تصورت أن عندي إكتئاب عشان مابتشغلش وأنا عمري ماشتكيت من الحكاية دي .. أنا صرحت أني حزين على صناعه الفن في مصر.

وأشار عبد الرحمن أبو زهرة أن مايحزنه ما آلت إليه صناعة السينما من غموض في شكل مشاهد المسلسلات التي تتخلص في مشهدين أو ثلاثة مجهولة المسار حتى النهاية مشيرًا إلى أن اللغة العربية الفصحى تم إهمالها.

وتابع أبو زهرة قائلًا: الناس بتشكر فيا بشكل جميل بس مش شايف إنعكاس ده في

أعمال تسند ليا .. وكل أعمالي دلوقتي بيتكتب عليه بالبنط العريض ضيف الشرف الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وفي مقابل التغاضي عن ده يدوني فلوس كتير .

ونفى أبو زهرة أن يكون سبب حزنه هو الأعمال الفنية لكن الأساس هو فقده لزوجته التي أثرت عليه برحيلها بشكل كبير جدًا قائلًا: أنا زوجتي توفيت وأثرت عليا بشكل كبير وده سبب حزني الرئيسي وليس لديه علاقة بالعمل الفني .. أنا مش حزين على شغلي أنا لكن سبب حزني لقضية عامة تخص العمل الفني وقلت رأيي يمكن ماعرفتش أعبر كويس بس دي الحقيقة.

Advertisements

وأردف الفنان عبد الرحمن قائلًا: الفن حاليًا إختزل في أجيال بعينها وأصبح يهتم بالشكل وليس الجوهر

بجيل من الشباب مفتول العضلات وأصبح الكتاب يكتبون للشباب فقط وإحنا ذوي التاريخ لا أحد يسأل علينا، ولو سألوا يعطونا عدد محدد من المشاهد لاتتجاوز حلقة أو حلقة ونصف وتساءل فيه مؤامرة علينا ولا إيه؟!

وتابع عبد الرحمن قائلًا: كبار الفن في الخارج مثل آل بتشينو وغيرهم بيتكتبلهم حتى الآن أعمال وأنا مستوايا مايقلش عنهم بدون مبالغه .. إنما حقيقة الاتجاه للتأليف الشبابي مش كل حاجة .. أنا بيؤلمني جدًا الكتابة للشباب فقط وإحنا كلنا قاعدين في البيت.

وتابع أبو زهرة قائلًا: مش معنى أننا كبرنا في السن أن أعمالنا لا ترى من الأجيال الثانية بدليل استمرار نجاح كثير من الأعمال حتى أحفادي بيتابعوا كل أعمالي.

وأختتم الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة حديثه ناعيًا زوجته قائلًا: ربنا يصبرني على فراق زوجتي .. أنا مش قادر أعيش .. دي قضيتي الأصلية .. أنا حاليًا وحيد كنت قبل ما أنزل الشغل كنت بقول لزوجتي إدعيلي ياسلوى دلوقتي قبل ماننزل ببص لصورتها وأقول لها إدعيلي ياسلوى .. ده جواز عمره 56 عام.