لميس الحديدي لـ عبد الرحمن أبو زهرة : الفن للكبار مش أكل عيش ده الحياة والنفس

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن من حق الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة أن يغضب ويحزن فهو فنان كبير أمضى نحو 60 عامًا من العطاء بين المسرح والدراما سواء مسلسلات أو عبر الراديو وإذ فجأة يتجاهله المنتجون.

وتابعت لميس عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على فضائية العربية الحدث:

هو زعلان اليومين دول ومن حقه يزعل فقد تجاهله المنتجون .. هؤلاء من كبار الفنانين الفن بالنسبة ليهم هو الحياة والنفس وإوعوا تفتكروا أن التمثيل بالنسبة لكبار الفنانين هو أجر أو أكل عيش .. لا ده مش حقيقة نزول هؤلاء القامات ودخولهم للاستديوهات سواء تلفزيون أو راديو هو الأكسجين لهؤلاء مشيرة إلى أن هذا مايمنح الفنان الأكسجين والطاقة ليكمل العطاء والمشوار حيث يكون علم الأجيال وأصبح لديه أحفاد لكن بقائه الآن هو ليسعد نفسه ويسعد الاخرين.

وأردفت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: أنا بحبه جدًا ولا أريده أن يكون زعلان وأريد أن أوجه له رسالة، وأقوله ماتزعلش يا أستاذ حقك علينا.