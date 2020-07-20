بنظارة غريبة .. محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو جديد

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر"رمضان" فى الفيديو ببدلة سوداء ونظارة مختلفة الشكل، معلقاً:"رقم 1، ميوزيك فيديو تيك توك".

وحققت أغنية "تيك توك" لـ محمد رمضان، 4 مليون و900 ألف مشاهدة،

منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وفي سياق آخر، حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده

بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

كانت قد أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

