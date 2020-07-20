تراند اليوم : إتفرج علي موضة علا رشدي الجديدة .. تجنن

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها، بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت علا على الصورة قائلة: ” ايه كل الالوان دي؟ لوني صوابعك كل واحد لون وًوريني …دي موضة على فكرة”.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

– ده جنان

– حلوين اووي بجد

– انا بحب اعمل كده جدا

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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

كما شاركت في بطولة مسلسل بـ “100 وش” نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

https://www.instagram.com/p/CC0ov7-D4UM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading