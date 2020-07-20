فرحة مصور يمني بالتتويج بجائزة عربية كبرى لم تكتمل

الإثنين 20 يوليه 2020

لا زال المصور العالمي عبدالله عثمان ينتظر وصول ميداليتة الذهبية بعد فوزه بجائزة المرحوم فؤاد شاكر الدولية للإبداع الفوتوغرافي.



وعبر عثمان عن سعادته الغامرة بالفوز بجائزة أحد الهامات والقامات العربية الفوتوغرافية المميزة في فن التصوير الفوتوغرافي بـ (الأبيض والأسود).

وأوضح في تصريح صحافي بأن التنافس في هذه المسابقة كان على أشده بين نخبة من المصورين العالمين العرب، اسفر في مراحله المتقدمة عن وصول (8) مصورين فوتوغرافيين عرب إلى منصة التتويج، وحصد جوائز المنافسة البالغ عددها (8) ميداليات ذهبية.

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وأضاف: حظيت بشرف منح اليمن إحدى الميداليات الذهبية، لتضاف إلى قائمة إنجازاتي العربية والعالمية، والتي تمكنت بفضل الله تعالى من إحرازها وتحقيقها.

وتابع عثمان: إن شاء الله تعالى القادم أجمل ويحمل الخير في تحقيق المزيد من هذه الإنجازات سواء على المستوى العربي أو العالمي .

وعبر المصور الصحافي العالمي، عن حزنه لعدم استلامه الميدالية قائلا: "ما يحزّ في النفس بأن عام كامل مضى وأنا أنتظر وصول ميداليتي الذهبية حتى الان".

وأكد في ختام تصريحه بأنه: "سبق أن أطلق مناشدات عديدة وتواصل مع القائمين على الجائزة، لإرسال الميدالية، لكن ردهم كان عبارة عن وعود فقط".