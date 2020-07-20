شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدكتور معتز نصير خطيب شام ابنة أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة أصالة اليوم بخطوبة ابنتها شام، وذلك فى حفل اقتصر على 6 أشخاص فقط، حيث تمت خطبة شام على الدكتور المصرى معتز نصير، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، منذ قليل، فيديو أثناء الخطوبة، وأيضا نشرت أصالة فيديو وهى تتحدث مع ابنها على، وتسأله على سر أناقته وشياكته قبل دقائق من الخطوبة.



خطيب شام الذهبى

وبحسب صفحة الدكتور معتز على إنستجرام فإنه يعمل طبيبا للجراحات التجميلية، وتابعته كل من أصالة وشام ابنتها، كذلك درس الطب فى جامعة عين شمس، وله أكثر من عيادة تجميل، وأيضا تربط والدته علاقة طيبة بالنجمة أصالة، وقد سبق له التحدث فى بعض المؤتمرات الطبية خارج مصر.



خطوبة شام

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شام

شام الذهبى ابنة أصالة نشرت مؤخرا عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام، صورتين الأولى للفنانة أصالة في بداية حياتها الفنية، بينما كانت ابنتها شام ما زالت صغيرة، أما الصورة الثانية فكانت في ريعان الشباب، موضحة أن تلك الصورة تستخدمها كخلفية لهاتفها المحمول.

يشار إلى أن النجمة السورية أصالة نصرى أعلنت عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لا تستسلم"، مقدمة الشكر للملحن السعودى سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".