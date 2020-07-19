بعد عامين من الانفصال.. إيناس عزالدين تعلن عودتها لزوجها

رنا صلاح الدين - بعد مرور ما يقرب من عامين على انفصالها عن زوجها الفنان أحمد قمر، أعلنت الفنانة المصرية إيناس عزالدين عودتها لزوجها.

الفنانة المصرية نشرت صورة رومانسية جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "الإنسان ممكن يهرب من حاجات كتير في الحياة الا قدره".

وكانت الفنانة المصرية إيناس عزالدين، نجمة Arab Idol، قد صدمت جمهورها في شهر مارس عام 2018، بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد قمر.

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إيناس كتبت وقتها، على حسابها الخاص على "الفيس بوك": "بعلن انفصالي عن زوجي احمد قمر بكل حب و ود واحترام وتقدير ممكن نكون اختلفنا كأزواج اننا نكمل مع بعض او النصيب وقف لحد كده بس هيفضل صديق عمري كله.. بتمنالك كل خير وكل سعادة ونجاح يا احمد يا انضف انسان عرفته في حياتي.. كله قسمة ونصيب".

وردت على من اتهمها بالكذب، قائلة: "معلومة دي مش كدبة ابريل ولا ده خبر هزار.. هو ليه الناس مش متقبلة فكرة اننا انفصلنا واحنا بنحترم بعض وبنحب بعض وشايلين لبعض الخير والتقدير واننا اختلفنا كزوجين واكيد القرار ده ما اخدناهوش وليد اللحظة وقبل ما نعلنه اتناقشنا كتير وقررنا ننفصل بالمعروف واحنا شايلين وفاكرين لبعض كل حاجة حلوة.. مش لازم نذم في بعض ونغلط في بعض وكل واحد فينا يقول التاني كان مطلع عينه علشان الناس تتقبل فكرة انفصالنا".

ايناس عزالدين وزوجها

وكشفت عن أسباب الانفصال بقولها: "احنا اختلفنا وصعب نكمل كزوجين بس مستحيل نبطل اننا نفضل في حياة بعض كأصدقاء لاننا طول عمرنا كنا اصدقاء حتى واحنا متجوزين والعشرة مش بتهون بالساهل ومش معنى اننا اختلفنا وانفصلنا كأزواج اننا نكره بعض ونغلط في بعض وما نشوفش بعض ونعادي بعض.. احنا هنفضل اهل غصب عن اي شيء وبنكن لبعض كل حب واحترام وتقدير".